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Ege Belediyeler Birliği'nden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı!

Ege Belediyeler Birliği'nden Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı!

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Kayahan gecesine Elif Buse Doğan damgası

Kayahan gecesine Elif Buse Doğan damgası

Sezen Aksu'nun ilk videosu Google Gemini ve Veo 3'le hazırlandı

Sezen Aksu'nun ilk videosu Google Gemini ve Veo 3'le hazırlandı

İş ve sanat dünyası “Güzelliğin Ustaları” ile buluşturdu
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İş ve sanat dünyası “Güzelliğin Ustaları” ile buluşturdu

Celal Toprak en iyi ekonomi yazarı seçildi
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Celal Toprak en iyi ekonomi yazarı seçildi

Öğrenci dostu Eskişehir yine zirvede
YAŞAM

Öğrenci dostu Eskişehir yine zirvede

Gaziantep'e ilk DOA cihazı
YAŞAM

Gaziantep'e ilk DOA cihazı

Üreten kadınlar “E-Ticaret” ile buluştu
YAŞAM

Üreten kadınlar “E-Ticaret” ile buluştu

Adıyaman'da korkunç kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı
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Adıyaman'da korkunç kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Yangınlara karşı Bursa'dan 35 şehirde 'Teknik' seferberlik
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Yangınlara karşı Bursa'dan 35 şehirde 'Teknik' seferberlik

Başkan Mustafa Bozbey’den yangında zarar gören bölgelere ziyaret
YAŞAM

Başkan Mustafa Bozbey’den yangında zarar gören bölgelere ziyaret

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarına karşı yoğun mücadele... Yeşil Vatan için özverili çalışma
GÜNDEM

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarına karşı yoğun mücadele... Yeşil Vatan için özverili çalışma

Bilecik’te korkutan orman yangını
YAŞAM

Bilecik’te korkutan orman yangını

Eğitimde kimlik arayışı... Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı Raporu yayımlandı
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Eğitimde kimlik arayışı... Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı Raporu yayımlandı

İSTON İstanbul'u gençlerle tasarlıyor
YAŞAM

İSTON İstanbul'u gençlerle tasarlıyor

İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor
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İstanbul'da sosyal kiralık konut dönemi başlıyor

AKP Meclis üyesi 3 kişi Başkan Yardımcısı olarak atandı...
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AKP Meclis üyesi 3 kişi Başkan Yardımcısı olarak atandı...

Keneyle mobil mücadele
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Keneyle mobil mücadele

Adalette yer değişimi(!)... 4 binden fazla Hakim ve Savcının görev yeri değişti
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Adalette yer değişimi(!)... 4 binden fazla Hakim ve Savcının görev yeri değişti

“Çöp Ev” temizlendi, mahalle rahat nefes aldı
YAŞAM

“Çöp Ev” temizlendi, mahalle rahat nefes aldı

3.332 sentetik hapla yakalanan şahıs tutuklandı
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3.332 sentetik hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Tüketici güveni arttı(!), İnşaat ve perakende düştü!
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Tüketici güveni arttı(!), İnşaat ve perakende düştü!

Van-Tahran seferleri hız kesmiyor... Ek sefer planlandı
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Van-Tahran seferleri hız kesmiyor... Ek sefer planlandı

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Öğrenci dostu Eskişehir yine zirvede

Öğrenci dostu Eskişehir yine zirvede

Diyarbakır itfaiyesinden ilçelerde yangın mesaisi

Diyarbakır itfaiyesinden ilçelerde yangın mesaisi

Bakan Tekin'den 4+4+4 zorunlu eğitim açıklaması...

Bakan Tekin'den 4+4+4 zorunlu eğitim açıklaması...
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5. Uluslararası Srebrenica Boşnak Soykırımı Lansmanı Bayrampaşa'da gerçekleşti...
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han

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Av. Şahir Pirdal, Gaziosmanpaşa Ak Parti İLçe Başkanı

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Yangınlara karşı Bursa'dan 35 şehirde 'Teknik' seferberlik

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