Geleneksel rap kalıplarını yıkan ve dinleyiciyle dertleşen kendine has melodik tarzı ve dijital platformlardaki milyonlarca dinlenmesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran BLOK3, kariyerinin 3'ncü stüdyo albümü 'Kayıp Persona'yı müzikseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Müzik kariyerine adım attığı 2022 yılından bu yana 'Obsesif' ve 'Virtüöz' adını verdiği albümleriyle dikkat çeken, yayımladığı 24 ayrı single projesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan BLOK3; yurt içi ve yurt dışında verdiği konserler ve aldığı sayısız ödülle rap müziğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

10 şarkıdan oluşan 'Kayıp Persona', sanatçının müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiriyor. Albümde yer alan 'Kayıp Kalp', 'Kırgınım' ve 'Sebebi Yar' gibi parçalar duygusal ve melankolik bir atmosfer sunarken; 'BABA', 'Sakin Ol Champ' ve 'Allah Allah ?' gibi şarkılar ise BLOK3'ün sert, özgüvenli ve sokak ruhunu yansıtan rap tarzını öne çıkarıyor.

Albümün prodüksiyonunda Narco, C3rrah ve Snow imzası bulunurken, projenin tek konuk sanatçısı ise 'Çok Güzel Gülüyorsun' şarkısında BLOK3'e eşlik eden Poizi oldu.

Sözlerin ve bestelerin ardındaki hikâyelerle, maskelerin ardındaki gizli yüzü; yani 'Kayıp Persona'yı keşfetmeye hazır olun mesajı veren BLOK3'ün yeni albümü, tüm dijital müzik platformlarında yayında.