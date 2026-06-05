Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, ücretsiz kurslarla unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan geleneksel el nakış işlemelerini yaşatarak hem kültürel mirası koruyor hem de vatandaşlara mesleki ve ekonomik katkı sağlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de kültür ve mesleki eğitime katkı sağlayarak vatandaşların kendini geliştirmesine imkân tanıyan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), geleneksel el nakış işlemelerini yeniden canlandırarak gelecek nesillere aktarıyor.

Bu kapsamda, Kayseri'nin kültürel mirasını yaşatma konusunda önemli bir rol üstlenen KAYMEK Göz Nuru Tesisleri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemelerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle Anadolu'nun zengin motif dünyasını yansıtan nakış teknikleri, usta öğreticiler eşliğinde yeni nesillere aktarılıyor.

KAYMEK sosyal ve kültürel gelişimine ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdürürken, tesiste geçmişten günümüze uzanan el emeği sanatları titizlikle öğretiliyor.

Eğitmen Hatice Avşar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi: '13 yıldır KAYMEK ailesinde el ve makine nakışları eğitmenliği yapıyorum. Geleneksel el nakışları adına kursumuz kapsamında Türk nakışlarına ağırlık vermeye çalışıyoruz. Türk işi, Antep işi, tel sarma, tel kırma gibi geleneksel Türk nakışlarını kapsayan bir kursumuz var. Kursiyerlerimiz hem iş öğreniyorlar hem aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sipariş çalışıyorlar. Anadolu kültüründe çeyiz amaçlı gelen kursiyerlerimiz de var, sosyalleşmek için gelen kursiyerlerimiz de var.'