MEB tarafından düzenlenen 'Üretim ve Planlama Kursu', 1-5 Haziran 2026'da Bursa İnegöl'de Çilek Mobilya ev sahipliğinde tamamlandı. 12 ilden gelen mobilya öğretmenleri, sektörle iş birliği kapsamında üretim süreçlerini yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2026 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında gerçekleştirilen 'Üretim ve Planlama Kursu', 1-5 Haziran 2026 tarihleri arasında Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Çilek Mobilya A.Ş. ev sahipliğinde tamamlandı.

Mesleki ve teknik eğitimde sektör-okul iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan programa Türkiye'nin 12 farklı ilinden mobilya ve iç mekân tasarımı alanında görev yapan öğretmenler katıldı. Mersin, Çanakkale, Ankara, Ordu, Konya, Şanlıurfa, Rize, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Yozgat, Ağrı ve Kastamonu'dan gelen öğretmenler, beş gün boyunca üretim ve planlama süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kursun açılış törenine İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Çilek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek ile eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasında sektör iş birliklerinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanırken, öğretmenlerin güncel üretim süreçlerini işletmelerde doğrudan gözlemlemelerinin öğrencilere aktarılacak bilgi ve becerilere önemli katkı sağlayacağı ifade edildi.

Program kapsamında katılımcılara üretim planlama, Satış ve Operasyon Planlama (S&OP), talep tahmin süreçleri, malzeme akışı yönetimi, üretim takip sistemleri ve üretim planlama uygulamaları hakkında kapsamlı eğitimler verildi. Ayrıca üretim hatlarında gerçekleştirilen saha incelemeleriyle üretim süreçleri yerinde gözlemlendi. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde yalın üretim yaklaşımı, verimlilik uygulamaları ve süreç iyileştirme teknikleri ele alındı. Öğretmenler, yalın üretim prensiplerinin mobilya sektöründeki uygulamalarını sektör uzmanlarından dinleme imkânı buldu.

Ürün geliştirme ve kalite yönetimi konularının işlendiği oturumlarda ise ürün geliştirme süreçleri, kalite kontrol uygulamaları ve kalite yönetim sistemleri detaylı şekilde incelendi. Programın son gününde lojistik operasyonları, sürdürülebilirlik uygulamaları ve dijital dönüşüm süreçleri değerlendirilerek sektörün geleceğine yönelik güncel yaklaşımlar paylaşıldı.

Çilek Mobilya uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek uygulamaya dönük deneyim kazandı. Eğitim sonunda düzenlenen değerlendirme oturumlarında öğretmenler, edindikleri bilgi ve tecrübeleri görev yaptıkları okullarda öğrencilerle paylaşacaklarını belirtti.

İnegöl Sektörel Mükemmeliyet Merkezi koordinasyonunda yürütülen program, mesleki eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğretmenlerin güncel üretim teknolojileriyle buluşturulması açısından önemli bir örnek olarak değerlendirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen öğretmenlerin aynı eğitim ortamında buluşarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunduğu programın çıktılarının, binlerce öğrenciye ulaşarak mesleki eğitimin niteliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.