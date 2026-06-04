ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 04 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.