Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle yeniden eylem kararı almasına ilişkin yaptığı açıklamada, çalışanların haklarını elde etmek için tekrar meydanlara çıkmak zorunda kalmasının toplumsal adalet duygusunu zayıflattığını söyledi.

Doruk Madencilik işçilerinin daha önce gerçekleştirdikleri yürüyüş ve açlık grevinin ardından yeniden eylem hazırlığına başlamasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, yaşanan sürecin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele haline geldiğini belirtti.

Koyuncu, emeğinin karşılığını bekleyen insanların yaşadığı mağduriyetlerin toplumun vicdanında da karşılık bulduğunu ifade etti.



"EMEKÇİNİN BEKLEDİĞİ PARA DEĞİL, HAKKIDIR"

Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, işçilerin taleplerinin ayrıcalık değil, hak ettikleri alacaklar olduğunu söyledi.

Koyuncu, "Çalışanlarımız herhangi bir imtiyaz talep etmiyor. Sadece döktükleri alın terinin karşılığını istiyor. Bir işçinin emeğinin karşılığını alabilmek için uzun mücadelelere mecbur bırakılması, üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir sorundur." ifadelerini kullandı.



TOPLUMSAL ADALET DUYGUSU YIPRANIYOR

Hak arayışlarının uzamasının yalnızca işçileri değil, toplumun adalet algısını da etkilediğini belirten Furkan Koyuncu, insanların hakların korunacağına dair güven duyması gerektiğini söyledi.

Koyuncu, "Vatandaşlarımız haklı olanın hakkına kavuşacağına inanmak ister. Ancak süreçler uzadıkça ve mağduriyetler büyüdükçe adalet duygusu da zarar görüyor. Bu durum toplumsal güven açısından dikkatle ele alınmalıdır." şeklinde konuştu.



"MADENCİLERİN SESİ VİCDANLARA HİTAP EDİYOR"

Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, maden işçilerinin yaşadığı mağduriyetin yalnızca çalışma hayatını değil, vicdani sorumlulukları da gündeme getirdiğini belirtti.

Koyuncu, "Yer altında ağır şartlarda çalışan emekçilerimizin sesi sadece kurumlara değil, toplumun vicdanına da ulaşmaktadır. Bu insanlar ülkenin üretimine katkı sunarken hak ettikleri karşılığı almak için yeniden mücadele etmek zorunda kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



EMEĞİN KORUNMASI TOPLUMSAL HUZURUN ANAHTARIDIR

Furkan Koyuncu, çalışma hayatında huzurun sağlanmasının emeğin korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.

Koyuncu, "İşçinin hakkının korunduğu, alın terinin değer gördüğü ve insanların geleceğe güvenle baktığı bir ortam hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlü bir toplumun temelidir. Emeğe sahip çıkmak, toplumsal huzura sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.



"HAK MÜCADELESİ DEĞİL, HAK TESLİMİ KONUŞULMALIDIR"

Yeniden Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Furkan Koyuncu, açıklamasının sonunda çalışma hayatında mağduriyetlerin değil çözümlerin konuşulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İşçilerimizin yeniden eylem kararı aldığı değil, haklarının zamanında teslim edildiği bir Türkiye'yi konuşmalıyız. Emeğin değer gördüğü, adaletin gecikmediği ve çalışanların haklarını aramak zorunda kalmadığı bir çalışma düzeni hepimizin ortak sorumluluğudur."