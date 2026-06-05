'Zamansız Sezen Aksu Şarkıları', dünyaca ünlü, Grammy adayı Esin Aydıngöz yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde 'Harbiye Açıkhava'da yankılanacak.

İSTANBUL (İGFA) - 'Tuğba Bizi Sezen'e Götür! Senfonik Vol.3''te gecenin sürpriz konuklarından biri olarak sahneye çıkacak olan Ömür Gedik, konser öncesinde heyecanını dile getirirken, etkinliğin sosyal sorumluluk yönüne de dikkat çekti.

Gedik, 'Harbiye'de, senfoniyle birlikte Sezen Aksu söyleyeceğim için çok heyecanlıyım. Konserin gelrinin bir kısmı kız çocuklarına ve hayvanlara bağışlanacak. Sezen Aksu'ya da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanı olduğum Haçiko Derneği'ne şarkı sözlerinin ve çizimlerinin merchandising haklarını kullandırarak iyiliklerin parçası oldu' dedi.

Sezen Aksu'nun eserlerinin senfonik düzenlemelerle hayat bulacağı özel gecede sahne alacak olan Ömür Gedik, performansında Cihan Nacar imzalı özel bir kostüm tercih edecek.

Müzik ve dayanışmayı aynı sahnede buluşturacak olan gecede sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanılıyor.