İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, HAYAT 112 Acil mobil uygulamasını indiren kullanıcı sayısının 522 bini geçtiğini açıkladı. Uygulamanın acil durumlarda hızlı müdahale ve konum paylaşımı gibi birçok kritik özelliği bulunduğu belirtildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil durumlarda hızlı ve doğru bilgiye erişim sağlamak amacıyla geliştirilen HAYAT 112 Acil mobil uygulamasının kullanıcı sayısının 522 bin 150'ye ulaştığını duyurdu.

Vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür eden Çiftçi, uygulamanın acil yardım süreçlerinde önemli bir dijital destek aracı haline geldiğini ifade etti.

HAYAT 112 Acil uygulaması; tek tuşla konum paylaşarak yardım çağrısı yapabilme, fotoğraf ve video ile ihbar gönderme, en yakın nöbetçi eczane ve sağlık kuruluşlarına erişim sağlama gibi birçok özellikle hizmet veriyor.

Uygulama ayrıca deprem anlarında 'Güvendeyim' bildirimi gönderme, KADES ve UYUMA sistemleriyle entegre çalışma, yangın ve trafik kazası gibi acil durumları ilgili birimlere iletme gibi fonksiyonlar da İÇERİRKEN, bunun yanı sıra yaralı ve sahipsiz hayvanların bildirilmesi ile güzergâh üzerindeki EDS, sabit radar ve hız koridorlarının görüntülenmesi gibi özelliklerin de uygulama kapsamında yer aldığı belirtildi. Bakan Çiftçi, vatandaşlara uygulamayı cep telefonlarına indirmeleri ve çevreleriyle paylaşmaları çağrısında bulunarak, 'Tedbirli olmak, hazırlıklı olmak ve sevdiklerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

HAYAT 112 Acil kullanıcısı 500 bini geçti



Acil durumlarda doğru bilgiye hızlı erişim sağlayarak insanımızın yanında olmak için geliştirdiğimiz HAYAT 112 Acil uygulamasını cep telefonu ve diğer mobil cihazlara indiren vatandaşımızın sayısı 522 bin 150'ye ulaştı. Uygulamamıza: pic.twitter.com/jY0F4O4wlG — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 5, 2026

HAYAT 112 Acil uygulaması Android ve iOS mağazaları üzerinden indirilebiliniyor.