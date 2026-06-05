Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde bazı ziyaret ve incelemelerde bulunarak, eğitimden spora, ulaşımdan kara yolu güvenliğine kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bayram SARAYOĞLU /ARTVİN (İGFA) - Artvin'de Vali Ergün, ilk olarak Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Ortaokulu Harezmi Eğitim Modeli yıl sonu sergisinin açılışını yaparak, stantları gezdi.

Ergün, daha sonra Arhavi Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisinin de açılışına yaparak burada sergilenen el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Yıl boyunca merkezdeki çeşitli kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, giyim, nakış, dekoratif ürünler ve birçok farklı alandaki çalışmalar hakkında bilgi alan Ergün, ortaya konulan çalışmaların son derece değerli olduğunu belirterek, emeği geçen usta öğreticileri ve kursiyerleri tebrik etti.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başında hizmete alınan ve 140 öğrenci kapasitesine sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anaokulu'nu da ziyaret eden Ergün, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Ergün, okulda yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin okul yöneticilerinden ilgi aldı.

14. ARHAVİ HERKES İÇİN FUTBOL ŞENLİĞİ PANELİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Vali Ergün, ardından Arhavi Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen 14. Arhavi Herkes İçin Futbol Şenliği kapsamında gerçekleştirilen panele katıldı.Programa; il protokolü, futbol, medya ve akademi dünyasının tanınmış isimleri ile çok sayıda davetli iştirak etti.

Panelde yaptığı konuşmada UEFA destekli olarak 2008 yılından bu yana gelenekselleşen ve Arhavi'de ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülen projenin çocukları spora yönlendirmede önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Vali Ergün, 5-14 yaş arası çocukların dokuz farklı kategoride sporla buluşturulduğunu ifade etti.

Bağımlılığın yalnızca madde kullanımıyla sınırlı olmadığını; teknoloji, dijital oyun, sosyal medya, kumar ve diğer zararlı alışkanlıkları da kapsadığını belirten Ergün, çocukları bağımlılıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından birinin spor, sanat ve kültürel faaliyetler olduğunu, sporla büyüyen nesillerin gelecekte ülkemizin güçlü temsilcileri ve başarılı bireyleri olarak yetişeceğini aktardı.

KIYICIK TÜNELİNDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ergün, son olarak yapımı devam eden Arhavi Kıyıcık sahil yolu tüneli, Kıyıcık plajı ve tır parkında incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında ilgililerden etraflıca bilgi alan Ergün, ilçeden geç saatlerde ayrıldı.

Ergün'ün ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, DSİ 26. Çoruh Projeleri Bölge Müdürü Sinan Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Mehmet Çelik ile bazı daire amirleri eşlik etti.