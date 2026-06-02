Tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle İstanbul’un en önemli merkezlerinden biri olan Eyüpsultan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra İslam âleminin en önemli manevi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Eyüpsultan, yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin de ilgi odağı oluyor.

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen turist kafilesi, Eyüpsultan Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programı kapsamında misafirler, Eyüp Sultan Camii başta olmak üzere ilçenin önemli turizm ve yaşam noktalarını gezdi.

EYÜPSULTAN’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ TANITILDI

Program kapsamında turist kafilesi; Eyüp Sultan Camii, Pierre Loti, Manzaram Eyüpsultan ve Emekliler Lokali - Musiki Kafe’yi ziyaret etti. İlçenin tarihi dokusu, kültürel mirası ve sosyal yaşam alanları hakkında bilgi alan misafirler, Eyüpsultan’ın geçmişten günümüze taşıdığı zenginlikleri yakından görme imkânı buldu. Özellikle Haliç manzarasıyla dikkat çeken Pierre Loti ve Manzaram Eyüpsultan, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu tür ziyaretler, ilçenin uluslararası alanda tanıtımına katkı sunarken aynı zamanda bölge esnafına ve yerel ekonomiye de önemli destek sağlıyor