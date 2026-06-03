Türk medya tarihine damga vuran, kendine özgü sunum tarzı ve ana haber bültenlerine getirdiği yeni solukla hafızalara kazınan usta gazeteci, televizyon programcısı ve yazar Reha Muhtar, 66 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bodrum’da Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyordu

Geçtiğimiz günlerde (28 Mayıs) Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’ın, yapılan ilk tetkiklerinde kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve durumu ciddiyetini koruyan usta televizyoncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Muhtar, daha önce 20 Ağustos 2024 tarihinde de İstanbul'daki evinde yüksekten düşerek beyin kanaması geçirmiş, uzun süre entübe edilerek yoğun bakımda kaldıktan sonra adeta ölümden dönerek taburcu olmuştu. Ancak usta gazetecinin yorgun düşen kalbi, Bodrum'daki son rahatsızlığı atlatamadı.

Türk Medyasında Bir Dönemin Kapanışı: "Acı Var mı Acı?"

1959 yılında Ankara'da doğan Reha Muhtar, gazetecilik kariyerine TRT'de adım attı. Atina muhabirliği dönemindeki başarılı çıkışıyla tanınan Muhtar, asıl devrimini 1990'lı yılların ortasında transfer olduğu özel televizyon haberciliğinde yaptı.

Show TV Ana Haber Bülteni'nin hem yayın yönetmenliğini hem de sunuculuğunu üstlendiği dönemde, Türk halkının televizyon izleme alışkanlıklarını kökten değiştirdi. Klasik, mesafeli habercilik anlayışını yıkarak; stüdyodan konuklarına yönelttiği sıra dışı soruları, "Acı var mı acı?", "Nerede bu devlet, nerede bu millet?" gibi Türk popüler kültür literatürüne giren replikleri ve yüksek enerjili üslubuyla haber bültenlerini adeta birer reyting canavarına dönüştürdü.

Sadece bir haber spikeri değil, aynı zamanda "Ateş Hattı" gibi döneminin en çok izlenen siyaset ve aktüel programlarının yapımcılığını üstlenen Muhtar, medyanın gündem belirleme gücünü en elit seviyede kullanan isimlerden biriydi.

Medya Dünyası Yasta

Reha Muhtar’ın ani vefatı, uzun yıllar birlikte çalıştığı meslektaşları, siyaset, spor ve sanat dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Medya ombudsmanları ve gazeteci dostları, Muhtar'ın Türk televizyonculuğunda bir ekol olduğunu ve yerinin doldurulamayacağını belirten taziye mesajları yayınlıyor.

AydınSes Medya ailesi olarak, Türk basınının bu nev-i şahsına münhasır çınarına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.