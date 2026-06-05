Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'ın Yeşilova Mahallesi'nde düzenlenen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programında vatandaşlarla buluştu.

VATANDAŞIMIZIN GÖRÜŞÜ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Katılımcılara seslenen Başkan Genç, 'Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulamıyoruz. Ancak fırsat buldukça hemşehrilerimizle buluşmaya, onların görüş ve önerilerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelerek sohbet etmek, taleplerinizi doğrudan sizlerden dinlemek istedik. Siz sorun, biz cevaplayalım anlayışıyla burada bulunuyoruz' dedi.

TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda Aygören Vadisi'nde bulunan 16 mahalleden muhtarlar ve vatandaşlar, bölgenin öncelikli sorunları ile ilgili görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.

Programda yol, içme suyu, kanalizasyon, imar planı ve doğalgaz gibi talepler Başkan Genç'e iletildi. Vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan ve taleplerini not eden Başkan Genç, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

SORUNLARA VAKIFIZ, ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Mahallelerin ihtiyaçlarının yakından takip edildiğini belirten Genç, sorunların çözümü için ilgili birimlerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Aygören Vadisi'ndeki mahallelerin muhtarıyla yaklaşık bir ay önce kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Genç, bölgenin ihtiyaçlarına vakıf olduklarını söyledi.

VATANDAŞ BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

Yerel yönetim anlayışında istişarenin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Genç, şunları söyledi: 'Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Bu tür toplantılar sayesinde hem yürüttüğümüz çalışmaları anlatma hem de eksikleri yerinde tespit etme imkanı buluyoruz. 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' programına önümüzdeki dönemde farklı mahallelerimizde devam edeceğiz.'