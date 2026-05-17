18 Mayıs 2026’da Türkiye haritasında yalnızca halk değil, yönetici figürler de çok ağır bir baskı altında görünüyor.

Özellikle Mars’ın Koç burcunun son derecesinde olması, devlet yönetiminde ani çıkışlar, agresif kararlar ve kontrol edilmesi zor gelişmeleri tetikleyebilir.

Bu gökyüzü bazen bir liderin

gücünü kaybetmesini,

büyük bir kriz yaşamasını,

halk desteğinin sarsılmasını,

sağlık açısından zorlanmasını

ya da siyasi olarak bir dönemin kapanmasını anlatır.

Çünkü 29 dereceler astrolojide kader dereceleri olarak görülür.

Ve burada hem savaş gezegeni Mars hem iletişim alanı hem de devlet göstergeleri çok kritik noktalarda çalışıyor.

Perde arkasında uzun süredir yürüyen bazı konular bir anda açığa çıkabilir.

Özellikle meclis, devlet yönetimi, askeri yapı veya güvenlik politikalarıyla ilgili sert gelişmeler dikkat çekiyor.

Koç enerjisinin bu kadar yükselmesi bazen:

askeri hareketlilik,

operasyon haberleri,

sınır konuları,

devletin ani refleksleri

gibi başlıkları da büyütebilir.

Halk tarafında ise biriken öfke görünür hale geliyor.

Bir açıklama, bir olay ya da yayılan bir bilgi bir anda toplumsal hareketlenmeyi tetikleyebilir.

Özellikle gençler ve sosyal medya çok aktif çalışıyor.

Plüton’un sert etkisi nedeniyle bu süreçte

kriz yönetimi,

ekonomik baskılar,

yer altı hareketleri,

doğal afet korkuları,

gizli kalan yapıların açığa çıkması

gibi etkiler de devrede olabilir.

Bu yüzden 18 Mayıs civarı Türkiye’de atmosfer sıradan görünmüyor.

Gökyüzü adeta bir eşik açılıyor diyor.

Ve bazı olaylar yaşandığında insanlar dönüp bu tarihe tekrar bakabilir