İstanbul Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki lise öğrencilerini Dolmabahçe Sarayı’nda tarih yolculuğuna çıkarıyor. Gençlerin tarih

ve kültür bilincini güçlendirmeyi amaçlayan gezi programının 17 ve 24 Haziran’da gerçekleştirilecek ziyaretlerle tamamlanması

planlanıyor.



LİSE ÖĞRENCİLERİNE TARİH YOLCULUĞU

Bayrampaşa Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülen Milli Saraylar ve Müze Gezileri Projesi kapsamında lise

öğrencileri Dolmabahçe Sarayı’nı ziyaret ediyor. İlçedeki 16 lisede eğitim gören, kütüphane ve tarih kulüplerinde aktif

olarak yer alan 9 ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen programda, öğrencilerin kültürel mirası yerinde tanıması hedefleniyor.

İLK GEZİ SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ İLE BAŞLADI

Programın ilk gününde Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Sağmalcılar Anadolu Lisesi öğrencilerini uğurladı. Geziye Belediye Başkan Yardımcısı Saki Teker ile Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ahmet Yetim de eşlik etti.

Yolculuk boyunca öğrencilere otobüslerde meyve suyu ve kek ikram edilirken, günün anısına Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın’ın imzasını taşıyan özel not defteri ve kalem hediye edildi.



ÖĞRENCİLER DOLMABAHÇE SARAYI’NI YAKINDAN İNCELEDİ

Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Dolmabahçe Sarayı’nın tarihi bölümlerini gezerek yapı hakkında bilgi aldı.



GEZİLER 24 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

14 Mayıs’ta başlayan program kapsamında her hafta dört öğrenci grubu tarihi ve kültürel gezi etkinliklerine katılıyor. Dolmabahçe Sarayı ziyaretleri

17 ve 24 Haziran tarihlerinde farklı okulların katılımıyla tamamlanacak. Program kapsamında yaklaşık bin öğrencinin tarihi ve kültürel gezilerden

yararlanması bekleniyor.