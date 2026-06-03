Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması için 140 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin, verimli ve hızlı ulaştırılması amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulduğunu açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yargının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan karar doğrultusunda kurulan mahkemeler şöyle:

1 Ağır Ceza Mahkemesi,

1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

3 Çocuk Mahkemesi,

46 Asliye Ceza Mahkemesi,

1 Sulh Ceza Hâkimliği,

4 İnfaz Hâkimliği,

36 Asliye Hukuk Mahkemesi,

1 Sulh Hukuk Mahkemesi,

5 Asliye Ticaret Mahkemesi,

2 Aile Mahkemesi,

24 İş Mahkemesi,

16 Tüketici Mahkemesi

Yeni mahkemelerle birlikte ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması hedefleniyor.

Bakan Gürlek,yeni kurulan mahkemelerimizle yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;



???? 1 Ağır Ceza Mahkemesi,

???? 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

???? 3 Çocuk Mahkemesi,

???? 46: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 3, 2026