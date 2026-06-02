Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çıtlakkale Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye tarafından yeni yapılan meydanının hizmete sunulmasının da gerçekleştirildiği toplantıya vatandaşlar ilgi gösterilirken, Başkan Köse talep ve önerileri dinledi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ve Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Turgut da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleriyle sohbet eden Köse, Giresun’un her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını söyledi. Köse, yaşamış oldukları mali zorluklara rağmen vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.



Başkan Köse, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk buluşmalarını önemsediklerini ifade ederek, vatandaşlarla iç içe olmaya ve mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.



Mahalleye kazandırdıkları meydanın halk tarafından beğenildiğini dile getiren Köse: “Az parayla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Belediyenin bir kuruşunu boşa harcamıyoruz. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız bu meydanımıza önceki dönem Giresun Belediye Başkanımız Hasan Yücel Karaibrahim ağabeyimizin ismini verdik. Kendisinin gerek belediye başkanlığı gerekse hayatı boyunca Giresun’a her konuda önemli katkıları oldu” şeklinde konuştu.



Karaibrahim ise, meydana isminin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu jestten dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse’ye teşekkür etti.

Daha sonra; Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve önceki dönem Giresun Belediye Başkanı Hasan Yücel Karaibrahim tarafından meydan hizmete sunuldu.



MAHALLE HALKINDAN TEŞEKKÜR

Çıtlakkale Mahallesi halkı ise, mahallelerinde düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını ve beklentilerini doğrudan Başkan Köse’ye aktarma fırsatı bulduklarını belirtti. Mahalle halkı, düzenlenen meydan için de Başkan Fuat Köse’ye teşekkürlerini iletti.