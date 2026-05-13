Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında bir heyetle 08-13 Mayıs arasında beş günlük bir seyahatle Makedonya ve Kosova ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Makedonya'da Tefeyyüz İlkokulu ile başlayan ve Üsküp Büyükelçiliğimiz, MATÜSİTEB (Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Birliği), TDP (Türk Demokratik Partisi), THP (Türk Hareket Partisi), Yeni Yol Derneği ile süren program ikinci gün Valandova Çalıklı'da yapılan "Hıdrellez Festivali" ile devam etti.

Ardından Gostivar'da Türk Milli Birlik Hareketi Partisi ziyaret edildi ve Gostivar'da kaybettiğimiz soydaşlar adına düzenlenen Mevlid'e katılınıldı.

Üçüncü gün büyük bir katılımla Üsküp'te gerçekleşen TMBH kurultayında Türklerle bir araya geldik.

Sonrasında dördüncü gün Kosova Prizren'de Belediye ziyareti ile başlayan program Doğruyol Derneği, Kosova Türk Kadınları Derneği, Kosova Aydınlar Ocağı, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ve Empati Derneği ziyaretleri ile devam etti.

Son gün ise Kosova'nın başkenti Priştine'de güne cennet mekan Sultan Murat Hüdavendigar'ın türbesinin ziyareti ile başladık ve Priştine Büyükelçiliğimiz, Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Türk İş İnsanları Derneği ve Gerçek Derneği ziyaretleri ile seyahati tamamladık...

Onları bir arada görmek bizi mutlu etti. Türklüğün her türlü zorluğa rağmen çok kuvvetli bir şekilde yaşadığını görmek bizi umutlandırdı. Sorunlarını dinledik, not aldık ve bazı sözler verdik.

Kosova ve Makedonya Türkleri ile kucaklaştık... Zaman zaman sevindik bazen de gözlerimiz yaşlandı!

Ancak hem onlar hem biz Atatürk'ün açtığı yolda yürüyoruz.,

Bizler hepimiz Türk Milleti için, hem Balkan-Rumeli Türklüğü için hem de Türk Dünyası için başaracağız ve de başarmak zorundayız.



Türk gençliği Türk Dünyası ile kucaklaşmayı başarmalıdır.

Bu nedenle Balkanlardan size selam getirdik. Sizlerle yatıp kalkan kalbi Türkiye ile atan insanların orada olduğunu unutmayın! Sizlerde fırsat bulunca oralara gidin ve onlarla kucaklaşın...

13 Mayıs 2026 / İstanbul

Av. Özcan PEHLİVANOĞLU

Zafer Partisi

Genel Başkan Yardımcısı