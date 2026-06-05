ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri, MASAK ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri tespit edildi. Mali analizlerde ise şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 3 milyar TL'lik para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa Dışı Bahis ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden; 15'i tutuklandı. 7'si hakkında: pic.twitter.com/1wDQWbLUHM — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 5, 2026

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç sağlayan ve vatandaşları mağdur eden suç şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.