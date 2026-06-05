Kayseri Kocasinan Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirecek ve yeni yerleşim alanlarının gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin geleceğini planlayan vizyon projeleriyle dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vedat Arıkan Bulvarı'ndan Generalemir Mahallesi'ne ulaşımı sağlayacak 30 metre genişliğindeki yeni bulvarın yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları hem araç içerisinde güzergâh boyunca takip eden hem de sahada adım adım denetleyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Bu yatırım, sadece yeni bir ulaşım hattı değil, şehrimizin kaderini değiştirecek stratejik bir projedir' dedi.

Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte Generalemir Mahallesi'nin ulaşım altyapısının güçleneceğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, aynı zamanda Erkilet Bulvarı üzerindeki trafik yoğunluğunun da önemli ölçüde azalacağını söyledi.

Erkilet bölgesinde yer alan Generalemir Mahallesi'nin düşük katlı yapılaşmaya, bağ evi, villa ve bahçeli konut projelerine uygun yapısıyla son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin yeni bir cazibe merkezi hâline geldiğine dikkat çekerek, 'Generalemir Mahallemiz, imar ve yapılaşma açısından önemli bir potansiyele sahip. İnsanlarımızın bahçeli yaşam alanlarına yönelmesiyle birlikte bölgedeki yapılaşma her geçen gün artıyor. Biz de bu gelişime paralel olarak ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. Vedat Arıkan Bulvarı'ndan başlayarak Generalemir Mahallemize ulaşacak olan 30 metrelik yeni yolumuzun yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol platformunun tamamlanmasının ardından KASKİ, elektrik, doğal gaz ve telekomünikasyon altyapı kuruluşlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek. Sonrasında ise asfaltlama işlemlerini tamamlayarak yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.' İfadelerine yer verdi.

ERKİLET BULVARI RAHATLAYACAK, ULAŞIM NEFES ALACAK

Projenin ulaşım açısından stratejik önem taşıdığına işaret eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Bu çalışma yalnızca bir bölgenin imarlaşmasına hizmet eden bir yol yatırımı değildir. Aynı zamanda Erkilet Bulvarı'na alternatif bir güzergâh oluşturarak trafik yükünü azaltacak önemli bir ulaşım projesidir. Osmangazi Mahallesi içerisindeki Vedat Arıkan Bulvarı üzerinden Erkilet yönüne ve Generalemir Mahallesi'nin iç kesimlerine ulaşım sağlayacak vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli bir alternatif oluşacaktır.' diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Generalemir Mahallesi'nde açılan yeni yolların yaklaşık yüzde 80'inin asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, kalan kısımların da bu yıl içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünün yatırım programı kapsamında tamamlanacağını belirtti.

BOZKIR ALANLAR MODERN YAŞAM MERKEZLERİNE DÖNÜŞECEK

Yıl sonuna kadar bölgede yol ve altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, imar faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte bugün bozkır görünümünde olan alanların kısa süre içerisinde modern, düzenli ve yeşil yaşam alanlarına dönüşeceğini sözlerine ekledi.