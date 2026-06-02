Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 4 Haziran'da düzenlenecek Bağımlılık Zirvesi'nde, alanında uzman akademisyenler alkol, madde, tütün ve teknoloji bağımlılığını ele alacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, koruyucu ve önleyici çalışmalara katkı sunmak amacıyla önemli bir organizasyona imza atılıyor. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek 'Bağımlılık Zirvesi' 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14.00'te Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Toplum sağlığını ve sosyal yapıyı tehdit eden bağımlılık türlerinin bilimsel perspektifle ele alınacağı zirvede, alanında uzman akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Programın moderatörlüğünü Dr. Ayhan Özkan üstlenecek.

Zirvede; Prof. Dr. Berna Uluğ alkol bağımlılığı, Prof. Dr. Hatice Demirbaş madde bağımlılığı, Prof. Dr. Çiğdem Şimşek tütün bağımlılığı ve Prof. Dr. Tuncay Dilci teknoloji bağımlılığı başlıklarında sunum gerçekleştirecek. Uzman isimler, bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerinin yanı sıra korunma yöntemleri, erken müdahale süreçleri ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek zirveyle, özellikle gençlerin ve ailelerin bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi, toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.