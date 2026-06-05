Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Çınarsuyu Konaklama ve Tabiat Parkı'nda hem hizmet kalitesini artırmak hem de fiziksel koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını tamamladı.

ORDU(İGFA) - Yıllardır vatandaşların kullanımına kapalı olan Çınarsuyu Konaklama ve Tabiat Parkı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla revize edilerek halkın hizmetine sunuldu.

Bu kapsamda doğa ile iç içe konumu ve temiz havasıyla vatandaşların ilgi odağı olan Çınarsuyu'nun misafirlere daha konforlu ve keyifli hizmet sunması amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı. Çınarsuyu vatandaşları artık yeni yüzüyle ağırlayacak.

KONAKLAMA ALANLARI VE ORTAK KULLANIM NOKTALARI YENİLENDİ

Geniş piknik alanları, gölgelik dinlenme noktaları, mangal ve semaver hizmetleri, kamp alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve konaklama imkânlarıyla dikkat çeken Tabiat Parkı'nda; villalar, bungalovlar, ortak kullanım alanları ve karavan park başta olmak üzere birçok noktada yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca yapılan çevre düzenlemeleriyle alan daha estetik ve modern bir görünüme kavuştu.

RESTORAN VE DAVET EVİ HİZMETE HAZIR

Park içerisinde yer alan restoran da kapsamlı bir restorasyondan geçirildi. Toplam 600 kişilik kapasiteye sahip olan tesis, 300 kişilik kapalı ve 300 kişilik açık alanıyla saat 08.00 ile 13.00 saatleri arasında restoran olarak hizmet verecek. Sonrasında ise söz, nişan, düğün, sünnet, özel toplantı ve programlara ev sahipliği yapacak.

DOĞA İLE İÇ İÇE BENZERSİZ BİR DENEYİM

Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğanın huzurunu yaşamak isteyenler için önemli bir cazibe merkezi olan Çınarsuyu Tabiat Parkı, Karadeniz'in serin esintisi ile yemyeşil doğayı bir araya getirerek ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunacak.