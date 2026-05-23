Tarihin her döneminde "fetih" kavramı yalnızca şehirlerin, kalelerin ya da ülkelerin ele geçirilmesini ifade etmedi. Fetih aynı zamanda güç merkezlerinin yeniden dizayn edilmesi, iktidarın yeniden paylaşılması ve yeni bir düzen kurulması anlamına geldi. Bir ülkeyi fetheden kralın yanında yer alan komutanlar, elde edilen ganimetlerden pay alırdı. Savaşın sonunda sadece sınırlar değişmez, iktidar ilişkileri de yeniden şekillenirdi.

Bugün Türkiye'nin yaşadığı siyasi ve hukuki tartışmalara bakıldığında, benzer bir "iktidar paylaşımı" mücadelesinin farklı araçlarla sürdürüldüğünü görmek mümkün. Seçim de bir fetih yöntemidir, darbe de bir fetih girişimidir. Birinde halkın iradesiyle, diğerinde zor kullanılarak güç ele geçirilmek istenir. Ancak her iki durumda da hedef aynıdır: Yönetim gücünü elde etmek ve onu sürdürebilmek.

Son günlerde CHP etrafında yaşanan gelişmeler de bu açıdan değerlendirildiğinde sıradan bir parti içi tartışmanın çok ötesine geçmektedir.

CHP Davası Neden Şimdi Sonuçlanıyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına ilişkin açılan davanın yaklaşık üç yılı aşan bir sürecin ardından kritik bir aşamaya gelmesi siyasi kulislerde birçok soruyu beraberinde getirmiştir.

Muhalefetin uzun süre seçim kazanamaması döneminde bu davanın siyasi etkisi sınırlı görülüyordu. Ancak bugün tablo farklıdır. Yerel seçimlerde elde edilen sonuçlar sonrasında CHP, uzun yıllar sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi olarak gösterilmeye başlanmıştır. Kamuoyu araştırmalarının önemli bir bölümü de benzer sonuçlar ortaya koymaktadır.

Tam da böyle bir dönemde davanın sonuç aşamasına gelmesi, ister istemez "zamanlama" tartışmalarını gündeme taşımaktadır.

Burada dikkat çekici olan nokta, davanın hukuki yönünden çok siyasi sonuçlarıdır.

Çünkü verilecek karar sadece bir kurultayın meşruiyetini değil, aynı zamanda Türkiye'deki muhalefetin geleceğini de doğrudan etkileme potansiyeli taşımaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Ne Anlama Gelir?

Mahkeme kararı sonucunda partinin yeniden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine dönmesi ihtimali uzun süredir tartışılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde CHP çeşitli seçimlerde oylarını artırmış olsa da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler dahil olmak üzere iktidarı değiştirecek bir seçim zaferi elde edemedi.

Bu nedenle parti tabanının önemli bir bölümü değişim talebini destekledi ve Özgür Özel liderliğindeki yeni yönetime yöneldi.

Mahkeme eliyle gerçekleşecek olası bir geri dönüş, sadece yönetim değişikliği anlamına gelmeyecektir. Bu durum aynı zamanda CHP içerisinde yeniden sert bir meşruiyet tartışmasını da beraberinde getirecektir.

Parti delegelerinin iradesiyle göreve gelen bir yönetimin, yargı kararıyla değiştirilmesi halinde oluşacak siyasi atmosfer kolay yönetilebilecek bir süreç olmayacaktır.

Asıl Hedef CHP'yi Bölmek Mi?

Siyasette bazen rakibi yenmenin en etkili yolu onunla doğrudan mücadele etmek değil, kendi içinde bölünmesini sağlamaktır.

Türkiye siyasi tarihinde bunun çok sayıda örneği bulunmaktadır.

Bir siyasi hareket seçimlerde mağlup edilemiyorsa, liderlik tartışmalarıyla, iç çekişmelerle veya hukuki süreçlerle zayıflatılmaya çalışılabilir.

Bugün CHP'nin karşı karşıya olduğu risk tam da budur.

Parti içerisinde bir tarafta mevcut yönetimi destekleyenler, diğer tarafta eski yönetime yakın isimler bulunmaktadır. Mahkeme kaynaklı bir müdahalenin bu ayrışmayı daha da derinleştirmesi mümkündür.

Böyle bir senaryoda tartışma iktidar-muhalefet ekseninden çıkacak, CHP'nin kendi iç hesaplaşmasına dönüşecektir.

Bu da doğal olarak iktidarın karşısındaki en büyük siyasi rakibin enerjisinin iç mücadelelere harcanması sonucunu doğuracaktır.

Kurultay Kılıçdaroğlu'nun Son Siyasi Sınavı Olabilir

Öte yandan dikkat çekici başka bir ihtimal daha vardır. Özgür Özel CHP 45 gün içinde Genel Kurul yapılması için düğmeye bastı.

Eğer CHP yeniden kurultaya gider ve delegeler bir kez daha mevcut yönetimi tercih ederse, Kemal Kılıçdaroğlu açısından siyasi tartışmalar büyük ölçüde sona erebilir.

Çünkü bu durumda sadece yönetim değişikliği değil, aynı zamanda parti tabanının nihai tercihi de netleşmiş olacaktır.

Siyasi liderler bazen seçim kaybederek değil, temsil ettikleri siyasi çizginin taban tarafından terk edilmesiyle tarihteki yerlerini alırlar.

Bu nedenle olası bir kurultay, CHP açısından olduğu kadar Kemal Kılıçdaroğlu açısından da tarihi bir dönemeç niteliği taşıyabilir.

Sonuç: Türkiye Bir Hukuk Tartışmasından Fazlasını Yaşıyor

Bugün yaşananlar yalnızca bir dava dosyasının sonucu değildir.

Ortada Türkiye'nin ana muhalefet partisinin geleceği, muhalefetin iktidar alternatifi olup olamayacağı ve siyasi rekabetin nasıl şekilleneceği soruları bulunmaktadır.

Fetih bazen bir kalenin kapısını kırarak gerçekleşir, bazen sandıkla, bazen de kurumlar üzerinden yürüyen mücadelelerle...

Ancak demokratik sistemlerde asıl belirleyici olan, gücün hangi yöntemle elde edildiğinden çok, milletin iradesinin ne ölçüde korunabildiğidir.

Önümüzdeki süreçte verilecek kararlar sadece CHP'nin değil, Türkiye siyasetinin de yeni yol haritasını belirleyecektir. Tartışma artık bir kurultayın ötesine geçmiş, Türkiye'nin demokrasi, hukuk ve siyasi rekabet anlayışının sınandığı bir noktaya ulaşmıştır.