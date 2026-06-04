Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ,Dorum Madencilik işçilerini ziyaret ederek destek oldu. Özdağ, ücret, tazminat ve diğer alacaklarını tahsil edemedikleri için hak mücadelesi veren Doruk Madencilik işçilerine destek olmak üzere, Yıldızlar SSS Holding önünde bir araya gelen işçileri ziyaret etti.

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Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Mutlak butlan kararlarıyla demokrasiye ve devlete saldırı gerçekleştirilirken, diğer taraftan mutlak yoksulluğun ve mutlak hukuksuzluğun nasıl devam ettiğini görüyoruz.

Esasen siyasete yapılan antidemokratik müdahalelerin temelinde, yaşanan mutlak yoksulluğu ve mutlak adaletsizliği iktidarın unutturma çabaları büyük rol oynamaktadır. Muhalefeti çalışamaz hale getirerek sömürülen ve ezilen Türk halkının haklarını savunamaz hale getirmeye çalışıyorlar.

Ancak görüyorsunuz ki bunda başarısız oluyorlar ve olmaya da devam edecekler. Türk halkının, işçinin ve çiftçinin yanında olmaya; onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.”