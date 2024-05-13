Tarım Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Bakanlığın 17 Lira olarak açıkladığı çay birim fiyatına 2 lirada destekleme bedeli eklediği görüldü. Yaş çaya verilen 19 lira fiyat üreteciler tarafından yeterli bulunmadı. Siyasiler de çay fiyatlarına tepkilerini açıkladı.

Tarım Orman Bakanlığı internet sitesinde yayınladığı açıklamada "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecek" ifadesini kullandı. Bakanlığın bu açıklamasına tepkiler geldi. Çiftçilerden olduğu gibi siyasi partilerden de tepkular yükseldi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatıyla ilgili olarak, “Geçen yıl destekleme primi ile birlikte 11 lira 30 kuruş olan yaş çay alım fiyatı, bu yıl akıl almayacak bir şekilde 19 lira olarak açıklandı. Maliyetlerin altında bir rakam açıklama tam bir akıl tutulmasıdır. Çay tarihinde ilk defa enflasyonun altında bir rakam açıklandı. 1 kilo yaş çayın üretim maliyeti 19 liranın üzerindeyken, reva görülen bu rakam 205 bin çay üreticimize tam bir hayal kırıklığı yaşattı.” dedi.

DEVA Partili Karal, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden duyurulan 2024 yılı yaş çay alım fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Milletvekili Karal, 205 bin yaş çay üreticisinin yanı sıra milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaş çay fiyatının Bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulmasının, hükümetin üreticinin karşısına çıkmaya dahi cesaret edemediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Çay fiyatının Bakanlığın sosyal medyasından duyurulması üreticilerle alay etmektir”

Bugüne kadar yaş çay fiyatlarının ya Sayın Cumhurbaşkanı ya Başbakan ya da Bakanlar tarafından bizzat Rize’de açıklandığını anımsatan Karal, “Bugün, Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından yapılan kuru bir açıklamayla, 205 bin çay üreticimizin merakla, heyecanla beklediği yaş çay alım fiyatını duyurdular. Bu açıklamanın şekli bile, fiyatların maliyetlerin, beklentilerin altında kaldığının göstergesi. Bu utanç verici durum çay üreticileriyle dalga geçmektir, alay etmektir. Rize Ticaret Odası’nın hesaplamasına göre bugün 1 kilogram yaş çay maliyeti 19 lira 85 kuruş. Tarım Bakanlığı ne açıkladı? 17 lira. 2 lira da destekleme primi olduğunu duyurdu. Destekleme ile birlikte olan tutar bile maliyetlerin altında. Bu rakamı zaten özel sektör yaş çay alım kampanyasının başladığı tarihte açıklamıştı. Bakanlık bu rakamla bir de yedek lastik konumuna düştü.” diye konuştu.

“Bu rakam, çayı yetim, öksüz bırakır, üreticilerimizi küstürür”

Milletvekili Karal, yüksek enflasyondan çay üreticilerinin de nasibini aldığını ifade etti. Çay üretimini etkileyen maliyetlerin her birinin yüzde 100’ün üzerinde arttığına dikkat çeken Karal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl yaş çay fiyatı açıklandığında mazotun litresi 19 lira, asgari ücretin 8500 lira, enflasyonun yüzde 39 olduğunu söylemiştik. Bunlarla birlikte bugün her şeyin fiyatının da yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtmiştik. Bu artışlar göz önünde bulundurularak yaş çay alım fiyatı açıklanmalı, üreticilerimiz enflasyona ezdirilmemeli, alın teri heba edilmemeli diye uyarmıştık. Ancak bugün geldiğimiz nokta, bu uyarılarımızın, vatandaşlarımızın feryatlarının dikkate alınmadığını gösteriyor. TÜİK’e göre nisan ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 69,80 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan çay fiyatı, tarihinde ilk kez TÜİK’in enflasyon değerinin bile altında kaldı. Bugün 1 kilo yaş çayın üretim maliyeti 19 liranın üzerindeyken, reva görülen bu rakam 205 bin çay üreticimize tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Maliyetinin altında bir rakam açıklama akıl tutulmasıdır. Hükümet bir an önce bu yanlıştan dönmeli, açıklanan rakam revize edilmelidir. Aksi takdirde ülkemizin büyük bir markası, Doğu Karadeniz Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan çayı yetim, öksüz bırakacaklar, üreticilerimizi küstürecekler.”