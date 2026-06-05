Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlarda toplam 130 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmalarda yüz milyarlarca liralık işlem hacmi tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı yürütülen mücadelede önemli bir operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada, yasa dışı bahis ağlarında yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bilişim suçları kapsamında yürütülen ikinci soruşturmada ise yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun yalnızca 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 5, 2026

Bakan Gürlek, soruşturmaları yürüten savcılık, emniyet birimleri, MASAK ve Merkez Bankası başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ederek, 'Toplumumuzu ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek' mesajını verdi.