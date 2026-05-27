Kılıçdaroğlu devleti arkasına almış, mahkeme kararı çıkmış resmi olarak CHP genel başkanı olmuş ve bu gün diyor ki ” Mahkeme kararını tanıyın, genel merkezi bana teslim edin eğer bunu yapmazsanız devlet arkamda polis zoruyla genel merkeze girerim.”

” Partide Mahir Başarır başta olmak üzere Veli Ağbaba ve dört milletvekilini partiden ihraç edin.”

Yani şu anda Kılıçdaroğlu genel başkan olarak eski yardımcısı gibi Özgür Özel’e talimatalar vermeye başlamış.

Öngörüye veya müneccim olmaya gerek yok devletin gücüyle genel merkezdeki bir avuç insanın baş etmesi mümkün değil.

Kılıçdaroğlu hakikaten tahmin edilemeyecek sıfatlar takınarak CHP’ yi mahvetmek için her şeyi yapmayı göze almış durumda.

Bu durumda genel merkezdeki partililerin devletin kolluk güçleriyle karşı karşıya gelmesi doğru değil.

Mahkeme kararına uyup Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelip partiyi bölmeden parçalamadan bütünlük içinde partiyi kurultaya taşımak gerekiyor.

Orada da büyük çelişkiler çıkacak.

Çünkü Kılıçdaroğlu mahkemeye ve hapse düşen İmamoğlu başta olmak üzer herkesin CHP üyeliğinin düşürülmesini isteyecek ve biraz evvel ismini yazdığım altı milletvekilinin partiden ihracını isteyecek.

Bu durumda Özgür Özel’in kolu kanadı kırılmış olacak.

Bu durumda Özgür Özel kafası gözü yarılmış kolu kanadı kırılmış halde Kılıçdaroğlu’yla uzlaşma masasında perişan olacak.

Bütün kariyeri yok olacak ve Kılıçdaroğlu’nun oyuncağı haline gelecek.

Şu anda partinin parası bloke edildi ve harcama yetkisi de devlet eliyle Kılıçdaroğlu’na verildi.

Para olmadan genel merkez dışına çıkmaları mümkün değil.

Bu durumlara düşmek yerine yeni bir parti kurması en mantıklı durum gibi görünüyor.

Bu da CHP’nin parçalanması anlamına gelecek.

Tek parti rejiminin kurduğu yeni İslam Cumhuriyeti amacına ulaşmış olacak.

Yani CHP’ yi çok büyük çıkmazın içine artıverdiler.

Kısacası güzel insanlar ülkenin çağdaş değerlerle yönetilmesini, Laik Demokratik Cumhuriyet isteyenler, Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya sarılmış olanlar çok karanlık bir yola CHP itilmiş görünüyor.

Bu karanlıktan nasıl çıkılacak inanın CHP’ nin bölünmeden parçalanmadan bu işin içinden nasıl çıkacak şu anda bir çözüm görünmüyor.