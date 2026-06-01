Türkiye Futbol Federasyonu ile Google arasında yapılan iş birliği kapsamında, Gemini Türkiye Millî Futbol Takımları'nın resmî sponsoru oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), dijital taraftar deneyimini geliştirmek amacıyla Google ile stratejik bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Google'ın yapay zekâ asistanı Gemini, Türkiye Millî Futbol Takımları'nın resmî sponsoru olarak konumlandı.

Bir yıl sürecek iş birliği çerçevesinde Gemini'nin, futbolseverlere yönelik dijital etkileşim projelerinde aktif rol alacağı belirtildi. Çok modlu yapay zekâ özelliklerine sahip sistemin, taraftarların millî takımlarla daha güçlü bir bağ kurmasını hedefleyen içerikler üreteceği ifade edildi.

Proje kapsamında futbolseverlerin maç istatistikleri, takım performansları ve oyuncu bilgilerine anlık erişim sağlayabileceği; ayrıca özel içerikler, görseller, marşlar ve sloganlarla zenginleştirilmiş interaktif bir deneyim yaşayacağı aktarıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Pazarlama Direktörü Dr. Sema Tuğçe Dikici, taraftar odaklı böylesine güçlü bir ortaklıktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Dikici, Google gibi küresel bir teknoloji deviyle iş birliğinin hem Türkiye'deki hem de dünyanın 4 bir yanındaki geniş taraftar kitlemizle çok daha güçlü bağlar kurmasına olanak sağlayacağını söyledi.

Google Türkiye Pazarlama Direktörü Serkan Girgin ise bu ortaklıkla Gemini'nin üretken gücünü Türkiye'nin futbol tutkusuyla birleştirdiklerini vurguladı. Girgin, 'Bu iş birliğiyle, Milli Takımlarımız sahada mücadele sergilerken, futbolseverler de Gemini ile kendi marşlarını besteleyip destek görsellerini tasarlayacak; takımlarımıza yaratıcılıklarıyla eşlik edecekler' dedi.