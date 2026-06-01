Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, son 23 yılda ulaşım altyapısına yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapıldığını belirterek, bölünmüş yol, otoyol, köprü, tünel ve hızlı tren projeleriyle Türkiye'nin büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Erdoğan, artık diplomaside güçlü, savunma sanayide destan yazan bir Türkiye olduğunu kaydetti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ulaştırma alanında son 23 yılda hayata geçirilen yatırımları değerlendirdi.

'Türkiye Hızlanıyor' başlığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında karayollarına 206 milyar dolar, demiryollarına 80 milyar dolar ve havayollarına 35,5 milyar dolar yatırım yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun bugün 30 bin 51 kilometreye ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte yalnızca 6 ilin bölünmüş yollarla birbirine bağlı olduğunu, bugün ise 77 ilin duble yollarla bağlantı sağladığını ifade etti. Türkiye'de araç sayısının 8,5 milyondan 33,6 milyonun üzerine çıkmasına rağmen şehirlerarası ortalama seyahat hızının saatte 40 kilometreden yaklaşık 90 kilometreye yükseldiğini kaydetti.

Otoyol ağının da önemli ölçüde genişletildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyol uzunluğunun 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye çıkarıldığını, köprü ve viyadük uzunluğunun 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğunun ise 50 kilometreden 856 kilometreye yükseldiğini dile getirdi.

Demiryolu yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hızlı trenle kendi iktidarları döneminde tanıştığını belirterek, toplam hızlı tren hattı uzunluğunun 2 bin 251 kilometreye ulaştığını ve Kurban Bayramı süresince hızlı trenleri 322 bin yolcunun kullandığını açıkladı.

Ulaştırma yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında aralarında Aydın-Denizli Otoyolu, Konya Çevre Yolu, Malatya Çevre Yolu ve Antalya Havalimanı terminal projelerinin de bulunduğu 55 projenin hizmete açıldığını hatırlattı. 2026 yılı hedefleri kapsamında 144'ü karayolu projesi olmak üzere toplam 188 yatırımın tamamlanmasının planlandığını belirten Erdoğan, 42 şehri birbirine bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesindeki çalışmaların hızlandırıldığını ve 120 kilometrelik otoyolun gelecek yıl hizmete alınmasının hedeflendiğini söyledi.

'Gazze'den Lübnan'a, Yemen'den Sudan'a, yönümüzü nereye çevirsek, aynı oyunun farklı sahneleriyle karşılaşıyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin

Konuşmasının sonunda bölgesel gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diplomasi, savunma sanayii, ekonomi ve enerji alanlarında güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, ülkenin bölgesel krizlerin ortasında bir 'istikrar adası' olmayı sürdürdüğünü ifade etti.