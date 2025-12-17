Derbide 3 puan Eczacıbaşı Dynavit’in!

Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin mücadelesi öncesinde, geçmiş sezonlarda Eczacıbaşı formasını terleten Naz Aydemir Akyol’a özel hazırlanan video küp ekrana yansıtıldı. Tribünlerin alkışları eşliğinde Naz’a kulüp Genel Müdürü Ali Atalık çiçek takdiminde bulundu, kulübe yıllar boyunca kattığı değer ve emekler için teşekkür edildi.

Derbinin adı Eczacıbaşı Dynavit!

Karşılaşmanın ilk setine konuk ekip etkili başladı. Eczacıbaşı Dynavit setin ilerleyen bölümünde farkı eriterek oyuna ortak oldu. Temponun yükseldiği son anlarda üstünlüğü ele geçiren turuncu-beyazlılar, geriden gelerek seti 25-23 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette skor uzun süre dengede ilerledi. Setin ortalarına doğru farkı 7 sayıya kadar açan ev sahibi ekip, başarılı oyun organizasyonuyla seti 25-17 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Momentumu eline alan Eczacıbaşı Dynavit üçüncü sete de etkili başladı. Hücum ve savunma organizasyonunu başarılı kuran ev sahibi ekip rakibine fırsat tanımadı ve seti 25-21 kazanarak derbide, evinde Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı Dynavit ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Aldığı 16 sayıyla Ebrar Karakurt karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Kaydettikleri 11’er sayıyla ise Magdalena Stysiak ve Dana Rettke galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular toplamda 10 blok ve 2 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit – Galatasaray Daikin: 3-0

Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Rettke, Stysiak, Simge (L), Meliha, Boden

Galatasaray Daikin: Yasemin, Naz, İlkin, Wang Y.Y., Grobelna, Sylla, Eylül (L), Carutasu

Setler: 25-23, 25-17, 25-21

Süre: 82 dakika (29, 25, 28)