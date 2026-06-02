Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdiği mezuniyet törenlerine devam ediyor. Gençlerin mezuniyet heyecanına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da eşlik ediyor. Sultangazi Belediyesi, bu yıl da lise son sınıf öğrencilerinin en heyecanlı günü olan Mezuniyet törenlerinin mimarı olmaya devam ediyor. İlçedeki tüm 12. Sınıf öğrencileri için okullarında mezuniyet töreni düzenleniyor.



Kepler Havaya

Mezuniyet töreninin bu seferki adresi Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da bu özel günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerin aileleri ve öğretmenleri de gençlerin yanında olarak mezuniyet mutluluğunu paylaştı.

Kepler heyecanla havaya fırlatıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, oyunlar eşliğinde mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Halay çeken öğrencilere Başkan Dursun da eşlik etti.



“Önemli olan iyi bir insan olmak”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Eğitimle ilgili ilçemizde güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Aynı zamanda aile bağlarını kuvvetlendiren kültürel faaliyetlerimize de ağırlık veriyoruz.

Gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. 285 gencimiz için bu bir veda gibi görünse de yeni bir başlangıç aslında. Dostluklar yer ve mekanlara bağlı değildir. Yeni bir serüvene başlayacaksınız. Bir meslek sahibi olmaktan daha öte bir şey varsa iyi bir insan olmanızdır. İyi bir insan olarak sevdiklerinizin hatırında kalabilmeniz dileğiyle… Yolunuz açık olsun” diye konuştu.