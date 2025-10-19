Başkan Harun Çapur Güven Tazeledi...

İyi Parti Gaziosmanpaşa İlçesi 4 Olağan Kongresi 19.10.2025 Pazar günü gerçekleşti. Mevcut İlçe Başkanı Harun Çapur kongrede delegelerin verdiği oyy çoğunluğu ile güven tazeleyerek tekrar ilçe başkanı seçildi.

İyi Parti Gaziosmanpaşa İlçe Kongresi Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

19.10.2025 Pazar günü Gaziosmanpaşa kültür merkezinde yapılan ilçe kongresinde önce divan kurulu adayları oylandı ve kurulu oluşturuldu.. Kurul oluşumundan sonra Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile kongre süreci başladı.

Gaziosmanpaşa İyi Parti kongresine oluşan divan kurulu şu isimlerden oluştu.

Divan başkanı;GİK üyesi Pelin Sellitepe Turan,

Üyeler; Mehmet Gökay, Ayşen Hasmili, Yeşim Güler ve Orhan Yıldırım'dan oluştu.

Kongreye parti üst düzeyinden yoğun katılım oldu. Katılan isimlerden şöyle:

Grup başkan vekili; Buğra KAVUNCU

Genel başkan yardımcıları; Hakan Şeref OLGUN, İmren Nilay TÜFEKCİ

İstanbul İl Başkanı; Yücel ÇOŞKUN

GİK üyeleri; Pelin Sellitepe TURAN, Erol KARAPINAR

İl Başkan yardımcıları; Ferhat ERTEK, Tolga TEKNECI

Zeytinburnu ilçe başkanı; Hasan HOŞBEN

Sarıyer ilçe başkanı; Alaaddin PINARBAŞI

Arnavutköy ilçe başkanı; Güngör TOSUN

Esenler eski ilçe başkanı; Ömer KARA

Kurucu; Celalettin AYKOL

Gaziosmanpaşa da bulunan siyasi parti temsilcileri ve STK'larda başkan ve başkan yardımcılarından da çok sayıda katılan oldu.

Kongreye İstanbul'da bulunan İyi Parti teşkilatları'da katılımlar dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa İyi Parti ilçe yönetimi ve üyeleri de kongrenin yapıldığı salonu doldurdu.

Kongre sürecinde mali işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı kısa bir sunum yaptı. Akabinde siyasi konuşmalara geçildi.

Divan başkanı Pelin Sellitepe Turan siyasi konuşmalarda ilk sözü gurup başkanı Buğra Kavuncuya verdi. Kavuncu konuşmasında günün anlam ve önemine değinerek yönetim kuruluna yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni seçilecek yönetim kurulunada başarılar diledi.

Kavucu' dan sonra kürsüye ilçe başkanı Harun Çapur çıktı. Çapur yaptığı konuşmada İyi Parti'yi iktidara taşımak uçun uğraş verdiklerini ve bugün gelinen noktada Ülkenin İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.