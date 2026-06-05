Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu, 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyon nedeniyle kent genelinde bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu, 7 Haziran Pazar günü sporcuları ve sporseverleri bir araya getirecek. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün adını taşıyan organizasyon, Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerini spor aracılığıyla uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.

Bu yıl ilk kez uluslararası kimlikle gerçekleştirilecek yarı maratona, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden çok sayıda profesyonel ve amatör sporcu katılacak. Organizasyonun, kentin turizm ve tanıtım faaliyetlerine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

VATANDAŞLARA ÖNCEDEN UYARI YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yarış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilgili mahalle muhtarlıklarına bilgilendirme mesajları gönderdi. Vatandaşlardan, yarış güzergâhı üzerinde bulunan cadde ve sokaklara 6 Haziran gecesinden itibaren araç park etmemeleri istendi.

Maraton kapsamında yarış güvenliğinin sağlanabilmesi için bazı güzergâhlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Yarışın ilerleyişine göre yollar kademeli olarak yeniden ulaşıma açılacak.

Öte yandan saat 06.00 ile 14.00 arasında yarış parkurunda yer alan cadde ve sokaklar ile bu güzergâhlara bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu süre boyunca MOTAŞ'a bağlı toplu taşıma araçları alternatif güzergâhlardan hizmet verecek.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ÇEKİLECEK

Yetkililer, özellikle Mehmet Buyruk Caddesi, Kanalboyu Caddesi, Güngör Caddesi ve 100. Yıl Parkı çevresinde park halinde bulunan araçların yarış günü en geç saat 06.00'ya kadar kaldırılması gerektiğini belirtti.

Belirtilen saatten sonra park halinde kalan araçların, emniyet ve belediye ekipleri tarafından çekici yardımıyla otoparklara taşınacağı bildirildi.

Organizasyon kapsamında sporcular, 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 4.2 kilometrelik halk koşusunda mücadele edecek. Yarı maratonun başlangıç noktası Arslantepe Höyüğü olurken, tüm yarışların bitişi 100. Yıl Parkı ve çevresinde gerçekleştirilecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.