Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte milyonlarca yerli ve yabancı misafiri ağırlamaya hazırladığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait plajlarda dumansız plaj uygulaması başlattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ayrıca sahilde hizmete sunduğu çeşmelerle birlikte tek kullanımlık plastik şişelerin azaltılmasını hedefliyor. Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Sahilde yürüyüş yaparken, denize girerken mataralarımızla güvenli içme suyuna ulaşalım hem de dumansız sahil alanlarımızı kullanalım' dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Antalya Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte ilk olarak sahil temizliği yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle sahilde geniş bir katılımlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

DUMANSIZ PLAJLAR VE ÇEŞMELER HİZMETE AÇILDI

Etkinlik kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından işletilen Varyant 1 No'lu Plaj ile yine Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET'in Boğaçayı'ndaki Plajında hayata geçirilen 'Dumansız Plaj' uygulaması hizmete açıldı.

Dumansız plaj alanlarında sigara içme yasağına uymayan vatandaşlara Antalya Valiliği genelgesi ile Kabahatlar Kanunu gereği cezai işlem uygulanacak.

Konyaaltı Sahili'ne Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan yeni çeşmelerde kullanıma sunuldu. Bu çeşmelerle tek kullanımlık plastik şişelerin yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇEŞMEDEN MATARALARINI DOLDURDULAR

Vali Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin ve Başkan Vekili Özdemir, çeşmelerden mataralarını doldurarak su içti. Vali Şahin, yeni çeşmelerin güzel bir uygulama olduğunu belirterek, 'Kısa sürede kaç tane vatandaşımız buradan su içti. Pet şişeler hem ceplerine hem de çevreye zarar. Ayrıca farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan dumansız plaj alanlarında sigara kullanan vatandaşlara valilik genelgesi gereği cezai işlem uygulanacaktır' dedi.

DUMANSIZ SAHİL ALANLARIMIZI KULLANALIM

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ise, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Varyant'ta, EKDAĞ plajımızda, Boğaçayı'nda, ANET plajımızda dumansız plaj alanları yarattık. Konyaaltı sahiline yerleştirdiğimiz çeşmeleri hizmete sunuyoruz. Tek kullanımlık plastiklerden kurtulalım. Vatandaşlarımız alsınlar mataralarını sahilde yürüyüş yaparken, denize girerken bizim suyumuzu içilebilir. Antalya'nın güvenli içme suyuna buradan ücretsiz ulaşmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Hem güvenli içme suyuna ulaşalım hem de dumansız sahil alanlarımızı kullanalım. Ayrıca bu projeye destekleri için Ebru Hanım ve Valimiz Hulusi Şahin'e teşekkür ediyorum' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE FARKINDALIĞI ÇALIŞMALARI

Program kapsamında Konyaaltı Beach Park'ta da etkinlik alanı kuruldu. Alanda atık malzemelerden dönüştürülen sanatsal çalışmalar sergilendi. Kadınlara ve çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için atölye temelli eğitimler gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nin de tanıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sahipsiz kedilere yönelik mobil kısırlaştırma hizmeti de Beach Park'ta vatandaşlara tanıtıldı. Antalya Büyükşehir belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç ' Yaklaşık 1 ay boyunca Beach Park içerisinde hizmet vereceğiz. Ekip arkadaşlarımız burada sahipsiz kedilerin kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirecek. Vatandaşlarımız 0242 332 53 18 numaralı hattan randevu alabilir ya da alana gelerek ekiplerimizden bilgi alabilirler' dedi.