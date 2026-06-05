Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendilerine mektup yazan Rize Güneysu Adacami İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerini görüntülü arayarak sürpriz yaptı. Öğrencileri okuma yazma öğrendikleri için tebrik eden Tekin, öğretmen Merve Er'e teşekkür etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Rize'nin Güneysu ilçesinde eğitim veren Adacami İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin girişimiyle Bakan Tekin'e mektup yazdı. Mektuplarda öğrenciler duygularını, hedeflerini ve dileklerini kâğıda döktü.

Bakan Tekin, öğrencilerin mektuplarına cevaben bir mektup kaleme aldı. Sınıfı ziyaret eden Rize İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Tekin'in mektubunu öğrencilere okudu. Bakan Tekin, bir de sürpriz yaparak sınıfa çevrim içi bağlandı ve çocuklarla görüntülü görüşme yaptı. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, mektupları gördüğünde çok mutlu olduğunu belirtti. 'İyi ki bana mektup yazdınız.' diyen Tekin, Rize'ye geldiğinde sınıfı ziyaret etmek istediğini söyledi.

Çocuklar, okullarını çok sevdiklerini belirtirken sınıf öğretmeni Merve Er de büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade ederken, Bakan Tekin ise sınıf öğretmeni Merve Er'e, hem mektuplar için hem de emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti.