BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 'Afetlere karşı dirençli bir Balıkesir' hedefine yönelik olası afetlere karşı toplumun her kesimini bilinçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, sanatı ve mesleki eğitimi bir araya getiren BALMEK kursiyerlerine, 'Afet Farkındalık Eğitimi' düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği eğitime katılan kursiyerler edindikleri bilgilerle afet bilincini biraz daha güçlendirerek afet anına donanımlı hale geldiler.

EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) bünyesinde faaliyet gösteren atölyelerde eğitim alan kursiyerler, el becerilerini geliştirirken aynı zamanda olası afet durumlarına karşı daha bilinçli hale geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitime kursiyerler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde afet bilincinin bir yaşam kültürü haline getirilmesinin önemi vurgulandı.

KURSLAR DEVAM EDECEK

Katılımcılara; afet risklerine karşı hazırlıklı olma becerisi kazandırmayı hedefleyen eğitimde, bireylerin kendisi ve yakın çevresinin güvenliğini sağlayabilmeleri için kritik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim programının temel odak noktaları Afet Öncesi Alınması Gereken Önlemler, Afet Anında Doğru Davranışlar ve Afet Sonrası Yapılacaklar olarak üçe ayrılarak kursiyerlere aktarıldı.

Eğitimi dikkatle takip eden BALMEK kursiyerleri, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış modellerini öğrenerek hem kendileri hem de çevreleri için daha hazırlıklı ve bilinçli bireyler haline geldi. Afetlere hazır bir toplum oluşturmak adına her kesimden hemşerilerimizde Afet Farkındalığı oluşturacak eğitimlere aralıksız devam edilecek.