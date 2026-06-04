Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Aktepe Köyü’nde yer alan ve bölgenin en önemli yer altı zenginlikleri arasında gösterilen Hayran Kaplıcası, sağlık turizmine kazandırılmak üzere teknik mercek altına alındı. Kaplıca bölgesinde gerçekleştirilmesi planlanan yeni sondaj çalışmaları için ilk etüt ve saha incelemeleri resmi olarak başlatıldı.

Alucra Kaymakamı Sayın Emrah AZMAN’ın öncülüğünde bölgeye çıkarma yapan heyet, Hayran Kaplıcası’nın termal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kolları sıvadı. Gerçekleştirilen teknik inceleme gezisine; Kaymakam Azman’ın yanı sıra İl Genel Meclis Üyesi Durmuş CANİKLİ, Aktepe Köyü Muhtarı İlhan BAYAR ve İller Bankası’ndan gelen uzman jeoloji mühendisleri katıldı.

Jeolojik Yapı ve Su Değerleri Yerinde İncelendi

Ziyaret kapsamında, İller Bankası’nda görevli jeoloji mühendisleri ve beraberindeki teknik heyet, kaplıca alanında yapılması planlanan yeni sondaj çalışmalarına altlık oluşturacak kritik verileri topladı. Sahada yürütülen titiz çalışmalarda; kaplıca suyunun mevcut durumu, kaynak suyu sıcaklık ölçümleri, suyun mineral değerleri ve bölgenin jeolojik katman yapısı yerinde değerlendirildi. İlerleyen süreçte başlatılacak sondaj noktalarının belirlenmesi amacıyla teknik altyapı analizleri yapıldı.

Termal Potansiyel Ekonomiye ve Turizme Kazandırılacak

Teknik saha incelemelerinin ardından bir araya gelen heyet, elde edilen ilk veriler doğrultusunda kaplıcanın geleceğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme ve görüş alışverişi gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda, Hayran Kaplıcası’nın termal potansiyelinin daha etkin, verimli ve modern bir şekilde işletilebilmesi adına atılacak stratejik adımlar masaya yatırıldı.

Projenin başarıyla hayata geçirilmesiyle birlikte, Hayran Kaplıcası’nın hem bölge halkına istihdam sağlaması hem de Alucra’nın saklı kalmış termal turizm potansiyelini canlandırarak yerel ekonomiye büyük bir katma değer sunması hedefleniyor. Teknik etütlerin tamamlanmasının ardından sondaj çalışmalarının takvimi netleşecek.