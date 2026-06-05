ANKARA (İGFA) - Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, yayımladığı videolu mesajla CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Göreve geldiği günden bu yana belediyenin ihtiyaçları için birçok kurum ve belediyeden destek arayışında bulunduğunu ifade eden Başkan Bilecen, bu süreçte beklediği desteği göremediğini söyledi. Bilecen, yalnızca Mansur Yavaş'ın kendisine destek verdiğini belirtti.

Parti içinde yaşanan tartışmaların ve siyasi gündemin yerel hizmetlerin önüne geçtiğini savunan Bilecen, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki ve ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi kargaşadan Kilis Belediyesini ayırıp bir tarafa koymak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur;



Gündeme ilişkin basın açıklamamdır. pic.twitter.com/q7iA0DcUGL — Av. Hakan Bilecen (@avhakanbilecenn) June 5, 2026

Uzun süren istişarelerin ardından istifa kararı aldığını dile getiren Bilecen, Kilis'e daha iyi hizmet verebilmek ve belediyeyi siyasi çekişmelerden uzak tutabilmek amacıyla bağımsız olarak görev yapmayı tercih ettiğini söyledi. 'Şu an için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Ben yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğim' diyen Bilecen, CHP teşkilatlarına ve parti üyelerine teşekkür ederek, 'Kimde ne hakkım varsa helal olsun. Bu kararı almamda başka hiçbir sebep yoktur. Amacımız şehrimize daha iyi hizmet etmektir' dedi.

Bilecen, açıklamasının sonunda kendisine destek veren Kilislilere teşekkür ederek, alınan kararın kent için hayırlı olmasını temenni etti.

HAKAN BİLECEN KİMDİR?

01.01.1987 yılında kilis te doğdu. İlköğretim, orta öğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladı. Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olarak 2015 yılından beri Avukatlık görevini icra etmektedir. Cemile Bilecen ile Evli ve Özay Berra ve Defne Bilecen olmak üzere 2 çocuk babasıdır.