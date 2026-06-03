MEB, ABD'de lisansüstü eğitim gören 1416 bursiyerlerini New York Türkevi'nde buluşturdu. MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme'nin katıldığı programda, öğrencilerin akademik süreçleri ve Türkiye Yüzyılı'na sağlayacakları katkılar ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Bursları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü öğrenim gören bursiyer öğrencileri, New York Türkevinde düzenlenen özel bir programda bir araya getirdi.

MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme, 1416 Bursları'nın yalnızca maddi bir destek programı olmadığının altını çizerek, '100 yıldır süregelen bu burs programı meslek, diploma ve kariyer avcılığı değil, vatanına ve milletine adanmış aidiyet ve vefa temelinde şekillenen güçlü bir gelecek vizyonudur. Dünyanın farklı üniversitelerinde ülkemizi gururla temsil eden tüm bursiyerlerimizin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üstlenecekleri sorumluluklara ve ortaya koyacakları katkılara yürekten inanıyoruz.' dedi.

Buluşma çerçevesinde, daha önce bursiyerlere uygulanan kapsamlı anket çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Gün boyu süren oturumlarda öğrencilerin akademik uyum süreçleri, burs ve danışmanlık mekanizmaları ile karşılaştıkları zorluklar doğrudan kendilerinden dinlendi. Bakanlık yetkilileri, öğrencilerin beklenti ve çözüm önerileri doğrultusunda yürütülen güncel çalışmaları aktardı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Erdoğan ve TÜRKEN Vakfı Başkanı Behram Turan, bursiyerlik dönemleri ve kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini paylaşarak genç bursiyerlere tavsiyelerde bulundu.

Hatırlanacağı gibi Cumhuriyet tarihinin en köklü eğitim hamlelerinden biri olan 1416 Bursları kapsamında yetişen öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'deki üniversitelerde ve kamu kurumlarında kritik görevler üstlenerek ülkenin yerli ve millî kalkınma hamlesine yön vermesi hedefleniyor.