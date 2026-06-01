Topluma sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam anlayışı kazandırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasını hedefleyen önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Vakfın amaçları arasında; başta kadınlar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam sunmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda araştırmalar yapmak, köy projeleri geliştirmek ve uygulamak, sağlıklı yaşam ve spor programları oluşturmak ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak yer alıyor.

Sağlıklı Yaşam Vakfı'nın temel faaliyet alanlarından biri de çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek olarak öne çıkıyor.

Vakfın en önemli projelerinden birini, her insanın sağlıklı bir yaşamı hak ettiği anlayışından hareketle "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü" projelerinin hayata geçirilmesi oluşturuyor.

Akademisyen ve Doktorlar Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri'ne Layık Görüldü

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun sürdürülebilir, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda, 31 Mayıs tarihinde sağlık bilincinin ve evrensel barış değerlerinin gelişmesine ve sürdürülebilir, sağlıklı ve barış içinde bir yaşamın tesis edilmesine yönelik özverili ve örnek çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen akademisyen ve doktorlara ödülleri, Sağlıklı Yaşam Vakfı Başkanı Sayın Akif Manaf tarafından takdim edildi.

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü'ne layık görülen isimler Prof. Dr. Arif Ruhi Özyürek, Doç. Dr. Cemal Murat Özkut, Doç. Dr. Eylem Bal, Öğr. Gör. Sema İslim Utandı, Dr. Ahmet Alperen Damar ve Dr. Aylin Pınar Ertaş oldu.

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri Verilmeye Devam Edecek

Edinilen bilgilere göre, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri'nin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi ve ilerleyen dönemlerde de sağlık ve barış alanlarında özverili çalışmalar yürüten kişi ve kurumlara verilmesi planlanıyor.