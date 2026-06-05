Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca'da yaşayan özel gereksinimli Zeynep Asya'ya verdiği ziyaret sözünü tuttu. Engelleri sevgiyle aşan Zeynep Asya'nın doğum gününü evinde, ailesiyle birlikte kutlayan Başkan Büyükakın, mutluluğuna ortak oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik düzenlenen etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelen Zeynep Asya, başkandan ziyaret sözü aldı.

Başkan Büyükakın, Zeynep Asya'ya verdiği o sözü unutmadı ve doğum gününde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Zeynep Asya, karşısında pasta ile Başkan'ı görünce oldukça sevindi.

YENİ YAŞ PASTASINI BİRLİKTE KESTİLER

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ev ziyaretinde Başkan Büyükakın'a, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

Aile ile yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, yeni yaş pastasını birlikte kestiği Zeynep Asya'nın heyecanını paylaştı. Doğum günü pastasının mumlarını üflerken mutluluğu gözlerinden okunan Zeynep Asya, bu anlamlı sürpriz ve vefa örneği için Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

'RABBİM YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEMEYİ EKSİK ETMESİN'

Ziyaretin ardından duygularını paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 'Darıca'da yaşayan kıymetli yavrumuz Zeynep Asya'ya, 'Seni evinde ziyaret edeceğim' diye söz vermiştim. Bugün o sözü tuttum, yeni yaşını evinde hep birlikte kutladık. Yeni yaşın kutlu olsun güzel kızım, Rabbim yüzündeki o eşsiz gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmesin. İyi ki doğdun!' dedi.