MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti tüzüğü kapsamında Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini, İl Başkanlığı görevine ise Osman Mutlu'nun atandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - MHP'de Şanlıurfa teşkilatlarına yönelik dikkat çeken bir karar alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa il teşkilatı ile 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini bildirdi. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kararın parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak alındığını belirtti.

Açıklamada, 'MHP Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Bu arada aynı maddelerin verdiği yetki doğrultusunda MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu'nun atandığı duyuruldu.

Parti yönetiminin aldığı kararın ardından Şanlıurfa teşkilatlarında yeni yapılanma sürecinin başlaması bekleniyor.