İstanbul Bakırköy Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'na ulaşımı sağlayan Ebuziya Caddesi ve Fahri Korutürk Caddesi'ni prestij caddeye dönüştürmek amacıyla kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Proje öncesinde esnafla bir araya gelen belediye yetkilileri, çalışmaların detaylarını paylaşarak sürecin koordineli şekilde yürütülmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakırköy Belediyesi, ilçe merkezinin en yoğun güzergâhlarından olan Ebuziya Caddesi ile Fahri Korutürk Caddesi'ni prestij cadde haline getirmek için yenileme çalışmalarına hazırlanıyor.

Çalışmalar öncesinde belediyenin eğitim salonunda bölge esnafına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili başkan yardımcısı ile belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, cadde yenileme projesinin kapsamı, çalışma takvimi ve uygulama sürecinde izlenecek yöntemler hakkında esnafa detaylı bilgiler verildi. Ayrıca çalışmalar sırasında yaşanabilecek olası aksaklıkların en aza indirilmesi ve sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesi için esnafın görüş ve talepleri de dinlendi.

Belediye yetkilileri, gerçekleştirilecek düzenlemelerle Ebuziya Caddesi ve Fahri Korutürk Caddesi'nin daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşacağını belirtirken, proje süresince esnaf ve vatandaşlarla koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Verilen bilgiler doğrultusunda bölgedeki yenileme çalışmalarının ilgili birimler ve esnafın iş birliğiyle daha koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.