ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların depreme dayanıklı ve erişilebilir konutlara ulaşmasını amaçlayan yeni TOKİ açık satış kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, paylaşımında önceliklerinin her zaman vatandaşların güvenli konutlara uygun koşullarda erişimini sağlamak olduğunu belirterek, 'Önceliğimiz daima vatandaşlarımızın depreme dayanıklı konutlara, uzun vadeli ödeme takvimi ve uygun fiyatlarla erişimi' ifadelerini kullandı. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek açık satış kampanyasının binlerce aileyi ev sahibi yapacağını vurgulayan Kurum, kampanya kapsamında 64 ilde konut satışlarının 15 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

Açık satış uygulamasıyla birlikte vatandaşların kura şartı olmaksızın, belirlenen koşulları sağlamaları halinde satışa sunulan konutlara başvuruda bulunabileceği belirtildi.

Konut satışları 15 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Kampanyaya ilişkin başvuru şartları, satışa sunulacak konut sayıları ve ödeme planlarının önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum, kampanyanın özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını destekleyeceğini ifade ederek, sosyal konut projelerinin kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.