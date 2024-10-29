29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladığımız bugün sizinle yüz yogasıyla nasıl tanıştığımı paylaşmak isterim.

Yıl 2012 yaş 26 ve birgün büyük bir süper markete gittim ve dergi, kitap satılan reyonu gezerken bir derginin içinde hediye, üstünde “yüz yogası, yüz egzersizleri ile kırışıklıklardan kurtulun “ yazılı bir kitap vardı. Tabii hemen aldım. İçinde değişik yüz hareketleri vardı.

Deneyimlemeye başladım tabii. O gün bugün hiç bırakmadım.

Üstüne koya koya geldim bugüne. Aslında bunu size anlatmamın bir nedeni sizleri okuma ve araştırmaya şevk etmek.

Bir kitap, bir cümle, bir kelime hayatınızı değiştirebilir. Kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar güçlü oluruz.

Yerimiz hep baş üstü olur. Bayramımız kutlu olsun.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar."

Mustafa Kemal Atatürk