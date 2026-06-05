Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 05 Haziran Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.