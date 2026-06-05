Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,71'e gerilediğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 olarak gerçekleştiğini belirterek, enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların sonuç vermeye devam ettiğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs ayı enflasyon verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede, enflasyonla mücadelede kararlılıkla uygulanan politikaların olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Tüketici enflasyonunun mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 ile bir önceki aya göre belirgin şekilde yavaşladığını belirten Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı. Gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Yılmaz, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki iyileşmenin etkisiyle gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 gerilediğini kaydetti.

Mayıs ayında görülen enflasyon düşüşünün önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Yılmaz, geçen ay gözlenen fiyat artışlarının kalıcı bir eğilime dönüşmediğini ve büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığını ifade etti. Bu durumun fiyatlama davranışları üzerinde yaygın ve kalıcı bir bozulma riskinin sınırlı kaldığını gösterdiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine işaret eden Yılmaz, vatandaşların alım gücünü korumak amacıyla para, maliye ve gelirler politikalarının eşgüdüm içinde uygulandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gıda, konut, lojistik ve enerji alanlarında hayata geçirilen arz yönlü politikaların da dezenflasyon sürecini desteklediğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla dezenflasyon programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz' değerlendirmesinde bulundu.