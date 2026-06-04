Milli Savunma Bakanlığı, son iki haftada yerli ve millî savunma sanayi ürünlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldığını açıkladı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yeni nesil haberleşme, elektronik harp ve mühimmat sistemleri teslim edildi.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında İzmir Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma kapasitesinin yerli ve millî savunma sanayi ürünleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini belirtti.

Tuğamiral Aktürk'ün verdiği bilgilere göre, son iki haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ile İHA-230 mühimmatı alındı. Sistemlerin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Öte yandan Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından başta MK-82 genel maksat uçak bombası olmak üzere çeşitli çap ve miktarlarda silah ve mühimmatın teslimatının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, ilk kez olmak üzere MİLKAR-6A Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi ile İHA-230 mühimmatı muayene ve kabul faaliyeti tamamlanarak envantere alındı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/I80DX9ynHt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2026

ASELSAN'DAN ÜÇ KUVVETE YENİ TESLİMATLAR

Yerli savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından da Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı kuvvet komutanlıklarına yeni sistemler teslim edildi.

Bu kapsamda; TARAS-II Radyolink Sistemi Kara Kuvvetleri Komutanlığına, AcroSAT Gemi Uydu Haberleşme Terminali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Lazer Güdüm Kiti (LGK-84), İhtar İHA Karşı Sistemi ve ARTcom 9681 Hava Telsizi ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin envantere kazandırılmasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.