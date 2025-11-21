Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Kitap Günleri'nin ikincisi, coşkulu bir açılış töreniyle kapılarını kitapseverlere açtı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akoluk Kitap iş birliğiyle Yenimahalle Fuar Alanı'nda düzenlenen Trabzon 2. Kitap Günleri başladı.

Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Şehit Meriç Alemdar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Akıntürk, İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati, Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Çavuş, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, yazarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

OKUMAK ZORUNDAYIZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, okumanın önemine vurgu yaparak, 'Hem inandığımız değerler, hem inancımız hem de medeniyetimiz bu işi önceliyor ve önemsiyor. Cenab-ı Allah ilk sözünde eşrefi mahlukat olarak yarattığı insana 'oku' emrini vermişse, yarattığı insanın, hayatına bunu esas alması lazım. Şu anda geldiğimiz çağ itibarı ile insanlığın çok kötü bir sınav verdiği zaman dilimindeyiz. İnsana ve insanlığa ait değerler yerle yeksan oldu. Bir katil devlet, elinde bulundurduğu güçle birlikte bütün insanlığı yerle yeksan etti. Böyle bir zaman kesitinde okuyarak daha çok bilgiye erişmek ve yeni bilgiler üreterek güç sahibi olmak gibi bir zorunluluğumuz var' dedi.

DUYARSIZ KALAMAYIZ

Başkan Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk milletine özgüven kazandırdığını belirterek şükranlarını sundu. 'Bu dönemde daha güçlü olmalıyız' diyen Genç, gençlerin bilgiyle donanmasının önemine dikkat çekti. Geçen yıl düzenlenen Kitap Günleri'nden 220 bin kişinin faydalandığını hatırlatan Genç, etkinliğin her yıl devam edeceğini söyledi. 'Trabzon'un kültür ve ilim hayatına değer kazandırıyoruz' ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

ÇOK OKUYUN TAVSİYESİ

AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu ve Vehbi Koç, kitapların bilgi kaynağı olduğunu vurgulayarak gençlere çok okumaları yönünde tavsiyede bulundular.

Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli de, kitap fuarlarının sıradan organizasyonlar olmadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

30 KASIM'DA SONA ERECEK

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi. Katılımcılar, stantları gezerek yazarlarla bir süre sohbet etti. 76 yayınevi ve 180 yazarın yer aldığı Trabzon 2. Kitap Günleri 30 Kasım'da sona erecek.