Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına sert tepki göstererek, yargısal süreçlerin itibarı zedeleyen bir araca dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sadettin Saran'ın hakkındaki soruşturmayı öğrenir öğrenmez yurt dışından Türkiye'ye geldiğini, gerekli testleri yaptırdığını ve çağrıldığında geleceğinin bilindiğini belirterek, kaçma şüphesi ya da delilleri karartma ihtimaline dair somut bir gerekçe bulunmadığını ifade etti. Bu şartlar altında yapılan gözaltı işleminin açıkça hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Soruşturmayla ilgisi olmayan yazışmaların kamuoyuna yansıtılmasını da eleştiren TBB Başkanı Erinç Sağkan, bu durumun hem özel hayatın gizliliğinin ihlali hem de soruşturmanın gizliliğini ihlal eden suç teşkil eden bir eylem olduğunu söyledi. Bu tür uygulamaların, yargısal süreçlerin adaletin tesisi için değil başka amaçlarla kullanıldığı yönünde toplumda algı oluşturduğunu dile getirdi.

Yargının kişilerin itibarını zedeleyen değil koruyan bir mekanizma olması gerektiğini vurgulayarak, geçmişte benzer uygulamaların ülkeye, kişilere ve kurumlara telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini hatırlatan Sağkan, bunların hukuk devletinde yeri olmadığını ifade etti.