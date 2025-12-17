Yeni bir yıla dair beslediğimiz umutlar, niyetler ve beklentiler 2026 bize neler anlatıyor? Yıldızların konumuna baktığımızda; tabiri caizse bir "İcraat Yılı" bizi bekliyor.

Yeni bir yıla dair beslediğimiz umutlar, niyetler ve beklentiler her zaman heyecan vericidir. Peki, gökyüzünün rehberliğinde 2026 bize neler anlatıyor? Yıldızların konumuna baktığımızda; belirsizliklerin sona erdiği, safların netleştiği ve "söylem"den ziyade "eylem"in konuşacağı, tabiri caizse bir "İcraat Yılı" bizi bekliyor.

İşte ay ay 2026’nın astrolojik yol haritası:

Ocak: Kökler ve Öz Kaynaklar

Yıla 3 Ocak’taki Yengeç Dolunayı ile ailemize, köklerimize ve aidiyet duygumuza odaklanarak giriyoruz. Ancak bu dolunay, Türkiye’nin doğum haritasındaki Plüton’un tam üzerinde gerçekleştiği için bireysel etkilerinin ötesinde milli bir önem taşıyor. Ülke olarak yeraltı kaynakları, madenler ve enerji projelerinde kendi gücümüzü ortaya koyacağımız bir döneme giriyoruz.

18 Ocak’taki Oğlak Yeniayı ise gözleri ekonomiye çevirecek. Vergi düzenlemeleri, yeni yasalar ve ortak finansal kaynaklarla ilgili iyileştirici adımlar atılabilir; ekonomide bir "nefes alma" alanı açılabilir. Ancak güvenlik açısından gaz kaçakları ve yeraltı kazalarına karşı tedbirli olunması gereken bir aydayız.

Şubat: Teknoloji Devrimi ve Değişim Rüzgarları

17 Şubat’ta Kova burcunda gerçekleşecek yılın ilk Güneş Tutulması, Türkiye için tam bir kırılma noktası niteliğinde. 9. evde gerçekleşen bu tutulma; tıp dünyasında çığır açan buluşları, yapay zekâ devrimini ve devasa mühendislik projelerini hayatımıza taşıyacak.

Ancak Şubat sonu itibarıyla (26 Şubat - 20 Mart) Merkür’ün Balık burcundaki retrosu, geçmiş defterleri yeniden açacak. Satürn’ün Balık burcundan çıkışıyla birleşen bu dönem, yaklaşık 2,5 yıllık bir döngünün muhasebesini yapacağımız, yarım kalan işleri nihayete erdireceğimiz bir "final sahnesi" gibi olacak.

Mart: Sosyal Medyada Yeni Dönem ve Siyasi Tazelenme

3 Mart’taki Başak Ay Tutulması, dijital dünyaya bir çekidüzen vermeye hazırlanıyor. Sosyal medya platformları (Instagram, TikTok, YouTube vb.) için yeni yasal düzenlemeler, vergiler ve içerik kısıtlamaları gündeme gelebilir.

19 Mart’taki Yeniay ise devlet kademelerinde, kabinede ve yönetim yapılarında taze bir kan değişiminin habercisi olabilir. Hem iktidar hem muhalefet cephesinde Mart ve Nisan aylarında önemli koltuk değişimlerine şahitlik edebiliriz.

Bahar Ayları: Meclis, Sınırlar ve Referandum Fısıltıları

Nisan ve Mayıs aylarında Satürn’ün Koç burcuna geçişiyle gündem hızlanıyor. Meclis çalışmaları, yeni kanun teklifleri ve özellikle sınır güvenliği ile mülteci konuları en sıcak başlıklar haline gelecek. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarının sesi daha gür çıkabilir, hatta toplumun genelini ilgilendiren kritik konularda bir referandum ihtimali dahi masaya yatırılabilir.

Yaz Dönemi: Gıda Bilinci ve İklim Sınavı

Haziran ayı itibarıyla toplumsal uyanış gıda sektörüne kayıyor. Yapay gıda ile doğal gıda arasındaki savaşta halkın bilinçlendiği bir dönem başlayacak.

Ancak 12 Ağustos’taki Aslan Güneş Tutulması, doğa olayları açısından ciddi uyarılarda bulunuyor. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve yangın risklerine karşı bugünden hazırlıklı olmalıyız. Neptün etkili bu tutulma; su krizlerini, içme suyu hijyenini ve zehirlenme risklerini tetikleyebilir. Toplu organizasyonlarda gıda güvenliği bu yazın en kritik meselesi olacak.

Genel Bakış: Artık "Yapıyorum" Deme Zamanı

2026 yılı, "Yapabilir miyim?" tereddüdünün bittiği, "Yapıyorum" kararlılığının başladığı bir yıldır. Satürn Koç burcundayken kimsenin rol yapma veya erteleme lüksü kalmaz. Herkesin kendi sorumluluğunu alacağı, büyük uyanışların yaşanacağı bu yılın; ülkemize ve dünyamıza bereket, huzur ve bilinç getirmesini dilerim.

2026’nın tüm güzellikleri sizinle olsun.